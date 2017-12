Acionistas do IRB Brasil Re aprovam IPO, mas decidem postergar oferta

A crise que se instalou no Brasil após as delações da JBS fez com que o IRB Brasil Re adiasse, pela terceira vez, a tentativa de listar suas ações em bolsa. A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) foi aprovada, em assembleia ocorrida na sexta-feira (19), mas os acionistas optaram por aguardar ventos mais favoráveis para seguir com a operação.

Cautela

Insistir com uma oferta, que é parte do ajuste fiscal do governo, neste momento seria um péssimo sinal ao mercado. O preço das ações poderia ser penalizado.

