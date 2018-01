Acionistas resistem à troca de presidente da Vale

Acionistas da Vale seguem resistindo à troca do presidente da mineradora, Murilo Ferreira. Os comentários de bastidores são de que o Planalto estuda a mudança, mas a percepção é de que o executivo faz um ótimo trabalho no ajuste da companhia, que se mostra preparada para os ciclos de baixa do minério. “Talvez seja o caso de o presidente Michel Temer, que trabalha pela mudança no comando da empresa privada, também pedir aplausos por essa gestão, como fez com o presidente da Petrobrás, Pedro Parente”, diz o representante de uma empresa acionista.

