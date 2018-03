Acordo de leniência para bancos deve vir com solução para não abalar sistema

O acordo de leniência para bancos aprovado na semana passada sugere que 2017 pode ser marcado por mais surpresas no mercado. Mas a opinião geral é de que um eventual acordo já viria com uma solução para evitar abalos no sistema. É praticamente consenso no mercado que a extensão da possibilidade de acordo aos bancos tem destinatários. Nos bastidores, comenta-se, inclusive, que um grande banco já estaria se preparando para aderir ao processo.

Elogios

O fato de o processo ter ficado a cargo do Banco Central já ganha elogios, dada a capacidade de seu corpo técnico.