Com a previsão da abertura de mais um hotel em 2018, dessa vez em Curitiba, o Adagio Aparthotel, marca de apart-hotéis da AccorHotels, já investiu R$ 500 milhões no País em seus quatro anos de operação por aqui. Com Curitiba, serão dez as unidades da marca no Brasil.

