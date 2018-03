Administradora judicial lança canal de denúncia

Coluna do Broadcast

As partes envolvidas em processos de recuperação judicial de empresas passarão a ter um canal direto de denúncias. A Capital Administradora Judicial, do Grupo Capital, acaba de disponibilizar esse serviço para os casos em que atua. As denúncias, que serão investigadas e informadas ao juiz responsável, poderão partir dos credores, de outros interessados ou da própria companhia em recuperação e o objetivo é mitigar o risco de fraudes nas contas e nas documentações.

