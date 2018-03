Advent segue com planos para levar Quero-Quero para Bolsa em julho

O fundo de private equity norte-americano Advent segue com seus planos de levar mais uma empresa para a Bolsa brasileira, a rede de Casa e Construção Quero-Quero. A intenção é que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ocorra em julho. BTG Pactual, Itaú BBA e Bank of America Merrill Lynch estruturam a oferta. A companhia, que tem uma receita anual próxima de R$ 1 bilhão, possui mais de 260 lojas nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Advent comprou a rede gaúcha em 2008, por aproximadamente R$ 200 milhões. No ano passado, o fundo aproveitou a janela para abertura de capital e vendeu outras participações em companhias investidas, como Biotoscana, IMC e Restoque. Procurado, o Advent não comentou.

