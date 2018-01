AES Tietê reforça aposta em drones para avançar do lado ambiental

Coluna do Broadcast

Os drones caíram no gosto das empresas. A AES Tietê acaba de adquirir um novo equipamento para apoiar o monitoramento remoto dos seus projetos ambientais em desenvolvimento. Apesar de parecerem aviões de brinquedos, os drones devem impulsionar a tecnologia usada, gerando, já no início de 2018, informações sobre a evolução do programa de reflorestamento da companhia, que engloba os biomas de mata atlântica e cerrado.

Do bem

Desde 2000, a AES Tietê já reflorestou mais de 3.000 hectares. Seu próximo desafio é repetir o feito até 2029.

Siga a @colunadobroad no Twitter