Afortunados usam recursos da repatriação para liquidar dívida com bancos

Os bancos no Brasil estão se saindo bem com a repatriação. Alguns afortunados e endividados trouxeram recursos para o País no intuito de liquidar dívidas com instituições financeiras. Mas gestores de fortunas dizem que a maioria que aderiu ao programa mantém o dinheiro lá fora. Querem entender melhor o impacto da eleição de Donald Trump nos EUA sobre a tendência para o juro norte-americano. Se for de alta, continuar com os recursos no exterior pode ser uma boa pedida. De toda forma, parte dos bilhões repatriados que já retornaram devem beneficiar os números dos bancos brasileiros no quarto trimestre.

