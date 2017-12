Agência de classificação de riscos projeta mais rebaixamentos em 2017

A confiança no Brasil vem melhorando, mas a expectativa é de que 2017 seja mais um ano de rebaixamento de notas das empresas pelas agências de classificação de riscos. A Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, que rebaixou, no ano passado, 202 emissores dos mercados emergentes – e elevou o rating de 72 -, espera um novo ano de cortes na região, em especial na América Latina. De todos os downgrades entre os emergentes, o Brasil respondeu por cerca de 25%, com 55 rebaixamentos. A elevação de ratings por aqui, por outro lado, ocorreu apenas duas vezes no período.

