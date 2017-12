Agência do BB em Portugal é palco de protesto após anúncio de fechamento

A agência do Banco do Brasil na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa (Portugal), foi palco de um protesto na terça-feira, 12, após a notícia de que a unidade fecharia as portas. Os manifestantes reclamavam do encerramento das atividades e da dispensa de funcionários. Na prática, o BB não vai deixar Portugal, mas focar sua operação nas pessoas jurídicas. As pessoas físicas somam apenas 8 mil contas em Portugal. A mesma estratégia vale para a França, onde a operação de varejo do BB é ainda mais tímida.

Revisão de planos

Essa revisão integra a ofensiva do banco por equiparar sua rentabilidade à dos grandes bancos privados brasileiros. Procurado, o BB informa que reformula sua estratégia internacional, reforçando a atuação em comércio exterior e private banking. O atendimento às empresas brasileiras ou estrangeiras com negócios no Brasil, segundo o banco, será preservado. O BB ainda negocia parcerias com instituições locais para absorver os clientes pessoas físicas.

