Agências de voto serão peso na balança em eleição de conselho da Vale

As duas maiores empresas especializadas em orientação de votos de acionistas, o ISS (Institutional Shareholder Services) e a Glass Lewis, deverão ser o peso na balança na escolha dos primeiros conselheiros independentes da Vale, cujos nomes serão definidos em assembleia de acionistas daqui três semanas. A disputa se mostra acirrada e o assunto está nos holofotes desde início do ano.

Disputa. Ricardo Reisen, conselheiro de Oi e Light, e Isabella Saboya, conselheira da Wiz e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), brigarão por uma das vagas. Marcelo Gasparino, conselheiro na Eletropaulo e na Eternit, disputará uma segunda vaga com Sandra Guerra, ex-presidente do IBGC, na votação em separado, no qual o acionista controlador é excluído. A indicação de voto pelas agências é esperada para ocorrer cerca de dez dias antes da assembleia.

