Agibank e Quero-Quero mantêm planos para IPO em julho

Os planos do banco digital Agibank e da rede de casa e construção Quero-Quero, do fundo de private equity norte-americano Advent, para abrirem capital em julho estão mantidos. Ambos já têm o sindicato de bancos contratado e a ideia é aproveitar a última janela viável antes das eleições presidenciais, em outubro. Do lado da Agibank estão BTG Pactual, Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA e Bradesco. Já pela quero-quero aparecem BTG Pactual, Itaú BBA e Bank of America Merrill Lynch.

