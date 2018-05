Agrishow vira arena entre grandes bancos

A Agrishow, uma das maiores feiras do mundo no setor de agronegócio, virou uma verdadeira arena entre os grandes bancos no País. A 25ª edição da feira, que acontece em Ribeirão Preto (SP) nesta semana, conta, inclusive, com a alta cúpula dessas instituições. Além de Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil – instituição líder no segmento -, Sergio Rial, presidente do Santander Brasil, voltará à feira neste ano.

Desencontro

Os executivos, que coincidentemente estão presentes no imbróglio da Odebrecht – que tenta obter um novo empréstimo para honrar seus compromissos financeiros, não devem se encontrar. Caffarelli foi para a abertura, ontem, dia 30, enquanto que Rial visitará a Agrishow na quinta-feira, dia 3.

Potencial

O maior apetite dos grandes bancos encontra respaldo no peso do setor de agronegócios, que respondeu por 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano passado. Somente o BB emplacou R$ 500 milhões em propostas ontem, dia 30, o dobro da cifra registrada no primeiro dia da feira no ano passado e o maior volume já registrado em eventos na história do banco.

Foto: Sheila D’Amorim/Divulgação