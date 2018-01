O vice-presidente do Banco do Brasil, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, está deixando a instituição. Responsável pela área financeira e de relações com investidores, o executivo irá para o Santander Brasil. No lugar de Monteiro, que, no mercado, teve passagens em empresas como Suzano e CSN, o BB deve promover Bernardo Rothe, atual gerente de relações com investidores do banco. BB e Santander não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter