O ex-Banco do Brasil, Alberto Monteiro, vai liderar a área de gestão de private banking do Santander, segmento onde o banco espanhol tem ambição em crescer. O reforço no Santander vem quase um ano após a chegada do ex-Tarpon Miguel Ferreira, que comanda a asset do banco. Monteiro estava à frente da vice-presidência de gestão financeira e de relações com investidores do BB há pouco mais de um ano e meio.

