Alberto Zoffmann, ex-diretor do Itaú BBA, chega à XP

Alberto Zoffmann, que comandou a área de Project Finance (financiamento de projetos) do Itaú BBA até novembro de 2015, acaba de ingressar na XP, para inaugurar a entrada da instituição nesse segmento. Com essa nova frente de negócio, a XP aposta no novo modelo de financiamento dos projetos de infraestrutura que está sendo proposto no País, com maior participação do mercado de capitais.

De volta

Com 28 anos de experiência no segmento, Zoffmann vai liderar um cardápio completo de serviços para os investidores, com assessoria nos leilões, estruturação do capital e dos empréstimos de curto e longo prazos. A nova área nasce menos de um mês após o Itaú Unibanco adquirir quase 50% da corretora.

