Além da Usiminas, Nippon enfrenta problema nos EUA

Depois de protagonizar há anos uma briga societária com os ítalo-argentinos Ternium/Techint na siderúrgica brasileira Usiminas, a Nippon Steel agora está com um novo embate nos Estados Unidos. A disputa está sendo travada com o ISS (Institutional Shareholder Services), que nada mais é do que uma empresa especializada em orientar votos de acionistas de companhias abertas.

O ISS recomendou que os acionistas da Nippon barrassem a eleição dos administradores indicados pelos controladores da siderúrgica japonesa na assembleia de acionistas, realizada em junho. A campanha, liderada pelos minoritários, tem como pano fundo a baixa rentabilidade recente do conglomerado. Procurada, a Nippon Steel não comentou.

