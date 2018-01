Além de CNP, balcão de seguros da Caixa atrai cerca de 20 interessados

Além da seguradora francesa CNP Assurances, cerca de 20 interessados teriam assinado acordo de confidencialidade (NDA, na sigla em inglês) para disputar o balcão de seguros da Caixa Econômica Federal. Dentre as candidatas, estão, em sua maioria, players internacionais, como a japonesa Tokio Marine, as alemãs HDI e Allianz, a brasileira Icatu e as norte-americanas Chubb e AIG. Algumas têm interesse nas duas sociedades ofertadas pelo banco: uma de seguro habitacional e consórcio e a outra de riscos elementares, automóvel, rural, residencial e patrimonial. O prazo para envio do acordo assinado terminou ontem, 16.

Sem apetite

No entanto, a francesa Axa, que procura ativos para crescer no Brasil, e a japonesa Sompo Seguros (ex-Marítima) teriam desistido de participar do certame. Pesam, sobretudo, outras prioridades estratégicas no País por parte dessas companhias. Procuradas, as companhias mencionadas não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter