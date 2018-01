Algumas captações de empresas no exterior podem ficar para 2018

Coluna do Broadcast

Algumas das captações externas que estavam previstas ainda para este ano podem escorregar para a janela de janeiro de 2018. Nessa fila estão bancos, como Safra e Votorantim, e empresas como a Cemig. O pano de fundo são incertezas lá fora e aqui, que têm elevado um pouco o custo das operações para as companhias. Os eventos dos próximos dias definirão o rumo a ser tomado pelas empresas. Nos Estados Unidos, onde está o maior pool de investidores que compram bônus, o temor é de que a reforma tributária cause pressão de alta no juro norte-americano, que é a referência de custo das emissões. A Casa Branca tem expectativa de que a reforma esteja aprovada até o dia 23.

Por aqui. Localmente, a incerteza quanto à aprovação da reforma da Previdência e a volatilidade gerada pelos fatos relacionados às eleições também não contribuem com as captações, embora alguns economistas defendam que o PIB positivo compensará a turbulência, pelo menos nos primeiros meses de 2018.

Siga a @colunadobroad no Twitter