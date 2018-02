Alpargatas atrai antigos interessados

Os interessados na Alpargatas, dona da marca Havaianas, que faz sucesso por aqui e no exterior, aos poucos vão aparecendo e, entre eles, players que tentaram adquirir o controle da companhia em 2015, das mãos da Camargo Corrêa.

Um dos nomes cogitados é o do fundo Cambuhy, que tem entre seus sócios a família Moreira Salles. No passado, inclusive, o family office teria levado a fatia, junto com outros investidores, caso a J&F não tivesse atropelado o processo de venda, que sequer chegou a ser formalizado. O controle foi adquirido pela holding da família Batista por R$ 2,7 bilhões, com recursos de um empréstimo questionado atualmente no Tribunal de Contas da União (TCU) junto à Caixa Econômica Federal. Procurados, Alpargatas e Cambuhy não comentaram.

Fila

A lista de possíveis interessados na Alpargatas era bastante extensa algumas semanas atrás, depois que as delações de Joesley Batista deixaram evidente que empresas do grupo J&F teriam de ser vendidas. Vários fundos de private equity, que compram participações em empresas, olharam o ativo. Até mesmo porque é dever de ofício deles. O que se fala, entretanto, é que o cheque é alto e que o processo ainda está confuso uma vez que ainda não foi formalizado. Quem chegar com uma proposta aceitável de preço, leva.

