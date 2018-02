Alta cúpula do Santander atende clientes em agências

A alta cúpula do Santander Brasil trocou nesta semana o escritório pelo atendimento ao cliente. A começar pelo presidente do banco, Sérgio Rial, os executivos foram para as agências físicas, ocupando posição nos caixas, autoatendimento e até mesmo no call center para ter contato com as demandas dos clientes. A troca de funções fez parte da Semana Somos Santander, que mobilizou todos os 47 mil funcionários em torno do tema “Cultura de Servir”.

