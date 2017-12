Aluguel de imóveis comerciais aumenta com instabilidade econômica

Coluna do Broadcast

A instabilidade econômica e política tem mantido a oferta de imóveis comerciais para aluguel superior aos disponíveis para venda. De acordo com um levantamento feito em julho a partir de 100 mil anúncios no portal Imovelweb, 65% dos imóveis comerciais estavam para alugar. A vantagem, para os inquilinos, aparece nos preços. Em termos reais, ou seja, já deflacionado, o preço da locação para imóveis de 100 metros quadrados estava em R$ 3 mil, correspondendo uma queda de 4,6% em relação a julho do ano passado.

