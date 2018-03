Alvarez & Marsal formaliza operação na área de saúde no Brasil

A Alvarez & Marsal (A&M), especializada na reestruturação de empresas, está abrindo uma nova frente de negócios no Brasil, de olho no potencial efervescente da área de saúde no País e na América Latina. Comandada por Gonzalo Grillo, a nova operação tem foco no segmento hospitalar – visando assessorar a gestão de hospitais para eventual venda – e em planos de saúde, para otimizar gestão. No segmento farmacêutico, embora considerado um dos mais rentáveis no Brasil, a visão é de que há oportunidades para melhorar as práticas de vendas.

Robusto. A formalização da área de saúde da Alvarez & Marsal no Brasil ocorre num momento de pressão de custos no setor. A avaliação é de que muitos hospitais de médio porte precisam sanar as contas para que participem do atual movimento de consolidação. Nos Estados Unidos, a A&M assessora grandes grupos há 10 anos e tem um fluxo anual superior a 250 projetos. No mundo, o segmento de saúde representa 15% do faturamento da Alvarez & Marshal.

