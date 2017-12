Amazon mira “campeões de venda” na black friday em futuro marketplace

Está mais concreto do que nunca o projeto da Amazon de desembarcar no Brasil o seu “marketplace”, modelo de negócios pelo qual é famosa no mundo. Nesse negócio, outros comerciantes pagam uma comissão para vender por meio do site da companhia. A Amazon já tem diversos vendedores cadastrados em sua plataforma, falta apenas a grande estreia.

De olho

Entre os cadastrados, estão vendedores de smartphones e aparelhos de TV. Como esses itens são fortes nas vendas da Black Friday, há no mercado quem suspeite que a gigante global do e-commerce não perderia a chance de aproveitar as vendas no evento promocional de novembro. Procurada, a Amazon afirmou que “não comenta rumores ou especula sobre planos futuros”. (Dayanne Sousa)

