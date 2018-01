Amec convoca associados a comparecerem em assembleias da Eletrobras

A Amec, associação que representa 59 investidores institucionais com cerca de R$ 400 bilhões na Bolsa no Brasil, convocou seus associados a participar das assembleias de acionistas da Eletrobras, que discutirão o processo de reestruturação da estatal visando a privatização. A entidade reitera a importância dos acionistas exercerem seus direitos de voto, ainda mais tendo em vista a “relevância histórica do caso” e de suas condições específicas, “inclusive com eventual, mas esperada, abstenção de voto do controlador (União) em determinadas matérias”.

