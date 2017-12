Americana Advent quer se desfazer de participação na Restoque

A gestora Advent tem interesse em se desfazer de sua posição de pouco mais de 20% das ações que detém na Restoque, varejista de moda que reúne as marcas Le Lis Blanc e Dudalina. O desafio é decidir quando a saída deve ocorrer, já que o preço da ação hoje não é vantajoso. Quando se uniu à Dudalina em 2014, os papéis da Restoque estavam próximos a R$ 9. Agora, estão cotados abaixo de R$ 4. Procurada, a Advent não comentou.

Divergência

A decisão de desinvestir na Restoque foi embalada pela rivalidade com a Artesia, maior acionista da Restoque e que aumentou sua fatia na companhia comprando papéis no mercado no ano passado. A Artesia seria, por sua vez, a principal compradora em potencial dessas ações da Advent. Pesou ainda para a decisão do desinvestimento os planos frustrados para a fusão com a Inbrands./(Com Dayane Sousa)

