Coluna do Broadcast

A americana HostGator, provedora mundial de hospedagem de sites, escolheu Florianópolis para sediar sua expansão na América Latina. Para isso, investiu R$ 4 milhões em um novo escritório, com capacidade para abrigar mais de 400 funcionários, o dobro do atual contingente, que deve ser reforçado. Ainda neste ano, a empresa deve fincar os pés na Colômbia e no Chile.

Siga a @colunadobroad no Twitter