Amil investe R$ 5,5 mi em tecnologias para gestão de planos

A Amil, da norte-americana United Health, desembolsou R$ 5,5 milhões em tecnologias para facilitar a gestão do plano de saúde por parte dos usuários. Uma das apostas da operadora é um token que, por meio do envio de um código, permite ao cliente confirmar uma consulta ou exame. Em um mês de testes, três milhões de códigos já foram gerados. A outra é um simulador de coparticipação que mapeia especialistas e respectivos preços cobrados. Com o mote de “ampliar o poder de escolha”, a ferramenta da Amil pode terminar por incentivar usuários a escolher médicos que cobram menos, um velho sonho das operadoras de saúde. (Com Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroadcast no Twitter