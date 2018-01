Amos Genish já está de malas prontas para Londres

O presidente da Telefônica Vivo, Amos Genish, vai se mudar com a família para Londres no ano que vem. O executivo alega motivos “pessoais e profissionais” e nega que a viagem tenha relação com a companhia. Amos, que permanece na presidência da empresa até 31 de dezembro, quando será substituído pelo vice-presidente Eduardo Navarro, foi cotado nos bastidores para liderar o possível processo de abertura de capital da O2, subsidiária da Telefónica no Reino Unido. (Circe Bonatelli)

