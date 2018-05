Anbima se reúne com BNDES e aposta em agenda de debêntures

Representantes da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) se reúnem nesta sexta-feira com o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo de Oliveira. O tema principal deve ser as debêntures de infraestrutura. A ideia é tratar de questões que têm represado a parceria do banco com o mercado de capitais na estruturação desses papéis, como o compartilhamento de garantias, sobre as quais a instituição de fomento tem tido maior ingerência.

Para já. A expectativa dos representantes da Anbima para a conversa é bastante positiva, inclusive de que alterações possam acontecer esse ano. Isso porque Oliveira tem sinalizado ao mercado que pretende deixar o terreno pronto para que o próximo governo possa ter instrumentos para atrair o capital privado para a infraestrutura.