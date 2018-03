Andrade Gutierrez descarta venda da CCR

A Andrade Gutierrez não considera sair da CCR. “Da CCR ninguém sai, não vamos sair nunca dali. O grupo vende tudo, se precisar pagar penalidades de Lava Jato, mas não vende CCR”, disse um dos executivos.

Na contramão

A postura contrasta com o que a Andrade Gutierrez defende ser sua estratégia de investimentos: entrar no capital, melhorar a gestão, valorizando o ativo, para então vender sua participação, como fez com Sanepar. A diferença, comenta o executivo, é que no caso da CCR, a empresa foi criada pela Andrade Gutierrez em parceria com seus sócios – Camargo Correa e Soares Penido – e saiu como planejado. (Luciana Collet)

Siga a @colunadobroad no Twitter