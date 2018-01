Andrade Gutierrez lança aceleradora de Construtech no Brasil

A Andrade Gutierrez, que tenta deixar para trás as marcas deixadas pela Operação Lava Jato, acaba de lançar, em parceria com a Next Consulting, o primeiro programa brasileiro de aceleração focado em projetos-piloto para a indústria de Engenharia e Construção. A companhia selecionará até oito startups que aplicarão suas soluções inovadoras em obras selecionadas no País. Batizada de Vetor AG, o objetivo do programa é buscar soluções de grande potencial para solucionar pontos críticos que foram identificados nas obras da empresa.

Siga a @colunadobroad no Twitter