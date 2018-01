André Laloni de saída do UBS

O chefe do banco de investimento do UBS no Brasil e na América do Sul, André Laloni, deixou o cargo. Comenta-se que, ao menos por enquanto, não haverá substituto, mas a questão ainda está sendo discutida internamente. Laloni tinha acabado de completar um ano no posto.

A assessoria de imprensa do UBS no Brasil informou que a saída de Laloni se deu “por mútuo consenso e pelo seu interesse em se dedicar a projetos pessoais”. Informou ainda que Daniel Bassan será o novo Head do Corporate Client Services (CCS) do banco, reportando localmente para a Country Head do UBS Brasil, Sylvia Coutinho e também para o CCS LatAm Head, Tom Langford.