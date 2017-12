ANS publica nova norma para compartilhamento de risco

O compartilhamento de riscos entre operadoras de planos de saúde, algo já usado em cooperativas do setor, como as Unimeds, terá regulamentação própria. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicará as normas nesta sexta-feira, 8, no Diário Oficial da União, e as regras valerão já no início de 2018. O objetivo é, além de aumentar a transparência, ajudar alguns planos de saúde a se sustentarem de forma compartilhada, garantindo a continuidade de assistência à saúde ao beneficiário, a aderência às regras prudenciais e o fortalecimento da solvência das operadoras no setor.

