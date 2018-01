Coluna do Broadcast

Em meio aos desdobramentos da operação Lava Jato, um Anteprojeto de Lei, de autoria do advogado Walfrido Warde Junior e do professor da USP André Ramos Tavares, quer disciplinar o financiamento das Frentes Parlamentares. Um dos pontos refere-se ao financiamento vindo de entidades privadas, o que engloba as empresas, e prevê que tais sociedades “renunciem aos seus direitos de sigilo fiscal e bancário”.

