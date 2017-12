A construtora MRV, com foco no segmento de baixa renda, vai anunciar esta semana mudanças em algumas linhas de imóveis que incluem tomadas USB para o carregamento de celulares e acessórios e ainda bicicletas compartilhadas. A MRV deve manter a sua linha Premium, com foco em imóveis de padrão mais alto, mas com poucos lançamentos.

