Apesar da crise, menos investidores estão alocando no exterior este ano

A despeito da preocupação com a crise econômica e financeira no País, o número de investidores brasileiros alocando recursos no exterior este ano é menor do que em 2016, de acordo com pesquisa realizada pela Franklin Templeton Investimentos Brasil (FTIB), subsidiária da Franklin Resources, instituição global com US$ 747 bilhões em ativos sob gestão. O porcentual de investimentos em ativos financeiros lá fora caiu de 41,6% no ano passado, para 25,4% este ano. O fator mais citado como impeditivo para se alocar mais recursos no exterior foi a falta de conhecimento do mercado global, seguido por impostos, câmbio e alto patamar de juros.

