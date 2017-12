Apesar de concorrência, BB Mapfre leva seguro de 15 shows internacionais

Apesar da forte concorrência no mercado de seguros, a BB Mapfre responde pelo seguro de 15 grandes shows internacionais que acontecerão no País, neste mês. Dentre as apólices estão a do festival São Paulo Trip e as demais apresentações também promovidas pela Mercury Concerts em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, com performances de artistas como Bon Jovi, Maroon 5, The Cult, Aerosmith, The Who, Alice Cooper, entre outros.

