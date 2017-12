Apesar de superconectados, geração millennial prefere compras físicas

A geração millennial, como são chamados os jovens nascidos após 1982, preferem as compras feitas em lojas físicas, ao invés do e-commerce, apesar de serem superconectados. Pesquisa feita pelo Banco Neon com 25 mil jovens entre 18 e 35 anos identificou que 70% das compras feitas por esse público nos primeiros seis meses do ano ocorreu em estabelecimentos comerciais.

Comer e Beber

Os hábitos financeiros mostrados no levantamento indicaram ainda que o prazer de comer e beber vem em primeiro lugar. Com 28% das transações, bares e restaurantes lideram a categoria predileta desse público. (Beth Moreira)

Siga a @colunadobroad no Twitter