Apesar do cenário, Cemig programa oferta subsequente no início de 2017

A despeito das incertezas, a Cemig continua programada para lançar uma oferta subsequente de ações (follow on) no começo de 2017, momento em que se abre a primeira janela do ano. Segundo fontes, a emissão já está no forno, ainda que o “efeito Trump” sugira cautela.

Momento delicado

A Cemig precisa de recursos e sua situação financeira é delicada. Encerrou setembro com uma dívida que supera R$ 16 bilhões e já declarou estar em busca de alternativas para acessar capital. (Colaborou Lucianna Collet)