Coluna do Broadcast

A despeito da crise no País, a maioria dos consumidores espera gastar mais de R$ 1 mil na Black Friday deste ano. É o que mostra pesquisa do comparador de preços Zoom feita com 15 mil pessoas. O número de consumidores que deve desembolsar mais de R$ 1 mil na Black Friday aumentou para 52% neste ano, ante 50% em 2016.

