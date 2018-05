O lançamento de um aplicativo de descontos, há menos de um ano, já fez a base de clientes do programa de fidelidade do Extra saltar de 7 para 10 milhões. Menos tradicional que o programa da rede “irmã” Pão de Açúcar, o Clube Extra já identifica pelo CPF os clientes em metade de todas as compras realizadas nas lojas da rede. Esse tipo de informação é usada pelo varejo e pela indústria para criar promoções adaptadas ao perfil de compra de cada cliente.