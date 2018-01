Após 25 anos, Sérgio Spinelli deixa escritório Mattos Filho

Causou sensação no meio jurídico a saída de Sérgio Spinelli Silva Jr do escritório Mattos Filho, depois de 25 anos na casa, desde a consolidação que resultou no Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados. Spinelli era sócio da área de mercado de capitais, bancária e societária. Pela tradição do escritório nesse segmento, seu desligamento imediatamente provocou especulações sobre o impacto da saída do sócio nas receitas da banca. Entretanto, o Mattos Filho informa que nenhum sócio, inclusive aqueles com expressão no mercado, representa mais do que 2% ou 3% de seu resultado.

Siga a @colunadobroad no Twitter