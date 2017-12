Após atrair 800 mil em piloto, BB avança em crédito imobiliário por APP

Em meio à concorrência com fintechs e com as próprias instituições financeiras, o Banco do Brasil avança no uso do banco via celular. Depois de atrair mais de 800 mil clientes em um piloto por cinco meses, começou a ofertar crédito imobiliário, tido como uma das linhas mais complexas de contratação, por meio de seu aplicativo.

Trampolim. O gatilho será justamente quem já testou o canal até agora. No piloto, foram 3 milhões de simulações.

