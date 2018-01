Após cinco anos, Rodobens voltará ao Minha Casa Minha Vida

Após uma revisão em seu mix de produtos, a Rodobens Negócios Imobiliários decidiu retomar empreendimentos enquadrados no Minha Casa Minha Vida (MCMV). A volta ocorrerá até junho do ano que vem, com projetos para famílias com renda de até R$ 4 mil e R$ 9 mil. O negócio representará 20% dos lançamentos em 2018, um patamar, porém, discreto frente aos 80% de 2013, quando a incorporadora decidiu suspender novos projetos. Na época, a Rodobens abandonou o MCMV porque considerou que os limites de preços dos imóveis apertavam muito as margens. De lá para cá, no entanto, o governo fez ajustes no programa e, além disso, não passou desapercebido o crescimento de companhias como MRV e Tenda, que têm foco nesse segmento. (Circe Bonatelli)

