Após dois anos de negociação, Allink fecha com Santos Brasil

Após dois anos de negociação, a Allink Neutral Provider, especializada no transporte internacional de carga marítima consolidada, selou parceria com a Santos Brasil. Assim, a empresa passa a ser sua principal provedora de serviços de logística portuária no Porto de Santos, respondendo por toda a movimentação e armazenagem de cargas fora o transporte rodoviário entre portos. Com o contrato com a Allink, que integra o Grupo Wilson Sons, a Santos Brasil reforça seu portfólio no mercado de transporte de mercadorias (NVOCCs, na sigla em inglês).

