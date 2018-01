Após dois anos, Santander volta a lançar cartão Visa

O Santander Brasil anunciou na terça-feira, 9, seu primeiro cartão de crédito com a bandeira internacional Visa, depois de dois anos sem lançar novos produtos com a marca. Nesse período, o banco selou acordo de preferência com a Mastercard em troca de benefícios e ajuda para impulsionar seu negócio, o que teria colocado a Visa na geladeira.

Ajudinha. A aproximação do Santander com a Visa teria ocorrido por influência da Smiles, parceira do banco no lançamento do cartão. Procurado, o Santander acrescentou que a Visa é uma parceira forte e constante do banco.