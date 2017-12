Após encolher pelo 2º ano, consumo de energia pode retomar em São Paulo

O consumo de energia pode ter leve retomada neste ano com a volta da atividade industrial, após dois anos consecutivos de queda em meio à retração da economia brasileira. Em 2016, foram contabilizadas 41,9 bilhões de toneladas de óleo equivalente (toe) no Estado, volume 4,8% menor do que o registrado em todo o exercício de 2015. Os dados constam no Anuário de Energéticos por Município do Estado de São Paulo, da Secretaria de Energia e Mineração, e que será divulgado hoje, dia 29.

Líder. Dentre os 645 municípios avaliados, a capital paulista encabeça a lista de consumidores dos diversos tipos de energia respondendo por 19,6% do Estado, seguida por Guarulhos com 6,5% e Santo André com 1,7%. Os insumos mais utilizados foram os derivados de petróleo, energia elétrica e etanol. (Luciana Collet)

