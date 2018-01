Após fim de non compete, ex-BTG retoma aposta no setor corporativo

Após cumprir o período de não concorrência com o BTG Pactual, de onde saiu em meados de 2015, o executivo André Gregori faz uma nova ofensiva no mercado de seguro garantia com a insurtech Thinkseg. A novata, até então com foco nas pessoas físicas e que capitaneou a onda digital entre as seguradoras brasileiras, começará a explorar, a partir de março, também o segmento corporativo. O seguro garantia, que protege empresas de ações na justiça e também no caso de licitações e obras, será a porta de entrada.

