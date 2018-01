Após Greenfield, fundos de pensão querem responsabilizar gestores

Embora a Polícia Federal tenha jogado holofotes apenas nos fundos de pensão Previ, Funcef, Petros e Postalis, com as investigações da operação Greenfield, outras fundações mobilizaram advogados para responsabilizar administradores e gestores por investimentos mal feitos em fundos de participações. Um dos administradores na mira, por exemplo, é o banco BNY Mellon. O investimento questionado é a aquisição de ações da Brazcarnes, controladora da rede de churrascarias Porcão, que chegou perto da falência no ano passado.

